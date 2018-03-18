Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы Очиловой

Однако секреты своего чудесного похудения Диана связывает с переосмыслением образа жизни и не скрывает своей уникальной диеты.Девушка рассказала, что Гайдулян просто мечтал, чтобы его жена похудела.После развода, который состоялся в начале текущего года, чилова уехала к родителям в Ташкент, где встретила друга детства. Этот мужчина и «вправил» Диане мозги и заставил ее осознать, что причина лишнего веса в голове и Очиловой захотелось переосмыслить свои ценности.За месяц, проведенный в родном городе, Диана похудела на 7-8 кг и по возвращении в Москву продолжила следить за питанием. Девушка с удовольствием есть вареную свеклу, куриный бульон и белый виноград, а «расслабляется» черносливом в йогурте, королевскими финиками или батончиком с изюмом.Диана Очилова осознала, что «опасения нас пожирают» и это касается не только веса, поэтому не нужно ничего бояться.