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Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы Очиловой

Экс-супруга актера Андрея Гайдуляна Диана Очилова изменилась до неузнаваемости и большинство пользователей решили, что ее внешние перемены связаны с разводом.

Однако секреты своего чудесного похудения Диана связывает с переосмыслением образа жизни и не скрывает своей уникальной диеты.

Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы Очиловой

Девушка рассказала, что Гайдулян просто мечтал, чтобы его жена похудела.

Андрей Гайдулян жестко шутил над весом Дианы Очиловой

После развода, который состоялся в начале текущего года, чилова уехала к родителям в Ташкент, где встретила друга детства. Этот мужчина и «вправил» Диане мозги и заставил ее осознать, что причина лишнего веса в голове и Очиловой захотелось переосмыслить свои ценности.

За месяц, проведенный в родном городе, Диана похудела на 7-8 кг и по возвращении в Москву продолжила следить за питанием. Девушка с удовольствием есть вареную свеклу, куриный бульон и белый виноград, а «расслабляется» черносливом в йогурте, королевскими финиками или батончиком с изюмом.

Диана Очилова осознала, что «опасения нас пожирают» и это касается не только веса, поэтому не нужно ничего бояться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:44
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