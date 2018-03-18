Психологи назвали способы обретения популярности в сети

Ученые установили, что для получения известности в сети теперь не нужно много и усердно работать над собой. С появлением социальных платформ на первый план вышла глупость и прочее веселье, когда ролики с нелепыми "ляпами" и шутками стали набирать просмотры. Психологи отмечают, что чужие промахи заставляют пользователей сети видеть, что у кого-то ситуация хуже, чем у них. Поэтому авторы нелепых видео становятся знаменитыми, хотя подобная слава легко улетучивается без регулярной подпитки.Одновременно популярны на просторах интернета ролики со смертельными исходами, когда подобный контент будоражит кровь пользователей сети.