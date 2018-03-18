Психологи назвали способы обретения популярности в сети
Американские психологи Калифорнийского Университета провели исследование, установив факторы, влияющие на популярность человека в сети интернет. Нидерландские ученые проводили аналогичные изыскания отдельно от американских коллег, однако результаты обеих работ были одинаковыми.
Ученые установили, что для получения известности в сети теперь не нужно много и усердно работать над собой. С появлением социальных платформ на первый план вышла глупость и прочее веселье, когда ролики с нелепыми "ляпами" и шутками стали набирать просмотры. Психологи отмечают, что чужие промахи заставляют пользователей сети видеть, что у кого-то ситуация хуже, чем у них. Поэтому авторы нелепых видео становятся знаменитыми, хотя подобная слава легко улетучивается без регулярной подпитки.
Одновременно популярны на просторах интернета ролики со смертельными исходами, когда подобный контент будоражит кровь пользователей сети.
Ученые установили, что для получения известности в сети теперь не нужно много и усердно работать над собой. С появлением социальных платформ на первый план вышла глупость и прочее веселье, когда ролики с нелепыми "ляпами" и шутками стали набирать просмотры. Психологи отмечают, что чужие промахи заставляют пользователей сети видеть, что у кого-то ситуация хуже, чем у них. Поэтому авторы нелепых видео становятся знаменитыми, хотя подобная слава легко улетучивается без регулярной подпитки.
Одновременно популярны на просторах интернета ролики со смертельными исходами, когда подобный контент будоражит кровь пользователей сети.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:40