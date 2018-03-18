Ученые назвали планеты, пригодные для зарождения жизни

Земля является самым комфортным местом для существования жизни в Солнечной системе, но ученые уверены, что она такая не одна и во Вселенной есть небесные тела, схожи с нашей планетой.Среди таких планет к потенциально обитаемым ученые отнесли экзопланеты 1140b, GJ1132b и GJ1214b и две суперземли, расположенные в системе TRAPPIST-1. Также ученые считают, что на ледяной луне Сатурна Энцеладе также возможно зарождение жизни. Экспедицию для исследования условий на этом ледяном объекте снаряжает NASA.