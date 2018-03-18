Ученые назвали планеты, пригодные для зарождения жизни
Со времен освоения космоса человечеств ищет ответ на главный вопрос – есть ли жизнь во Вселенной, кроме Земли. Ученые, среди которых был и знаменитый физик Стивен Хокинг, предрекают нашей планете скорую гибель, поэтому поиск пригодных для жизни планет является еще и вопросом выживания человеческой расы в целом.
Земля является самым комфортным местом для существования жизни в Солнечной системе, но ученые уверены, что она такая не одна и во Вселенной есть небесные тела, схожи с нашей планетой.
Среди таких планет к потенциально обитаемым ученые отнесли экзопланеты 1140b, GJ1132b и GJ1214b и две суперземли, расположенные в системе TRAPPIST-1. Также ученые считают, что на ледяной луне Сатурна Энцеладе также возможно зарождение жизни. Экспедицию для исследования условий на этом ледяном объекте снаряжает NASA.
Земля является самым комфортным местом для существования жизни в Солнечной системе, но ученые уверены, что она такая не одна и во Вселенной есть небесные тела, схожи с нашей планетой.
Среди таких планет к потенциально обитаемым ученые отнесли экзопланеты 1140b, GJ1132b и GJ1214b и две суперземли, расположенные в системе TRAPPIST-1. Также ученые считают, что на ледяной луне Сатурна Энцеладе также возможно зарождение жизни. Экспедицию для исследования условий на этом ледяном объекте снаряжает NASA.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:39