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Ученые назвали планеты, пригодные для зарождения жизни

Со времен освоения космоса человечеств ищет ответ на главный вопрос – есть ли жизнь во Вселенной, кроме Земли. Ученые, среди которых был и знаменитый физик Стивен Хокинг, предрекают нашей планете скорую гибель, поэтому поиск пригодных для жизни планет является еще и вопросом выживания человеческой расы в целом.

Ученые назвали планеты, пригодные для зарождения жизни


Земля является самым комфортным местом для существования жизни в Солнечной системе, но ученые уверены, что она такая не одна и во Вселенной есть небесные тела, схожи с нашей планетой.

Среди таких планет к потенциально обитаемым ученые отнесли экзопланеты 1140b, GJ1132b и GJ1214b и две суперземли, расположенные в системе TRAPPIST-1. Также ученые считают, что на ледяной луне Сатурна Энцеладе также возможно зарождение жизни. Экспедицию для исследования условий на этом ледяном объекте снаряжает NASA.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:39
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