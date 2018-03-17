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США: Walmart запатентовал роботов-пчёл для опыления полей

Крупнейшая сеть оптовой и розничной торговли Walmart запатентовала уникальное изобретение. Американская компания оформила патент на дронов-пчёл, которые должны в будущем опылять растения вместо насекомых.

США: Walmart запатентовал роботов-пчёл для опыления полей


Как известно, в нашем техногенном мире популяция пчёл постоянно сокращается. Исчезновения этих маленьких, трудолюбивых насекомых грозит цивилизации неисчислимыми бедами: ведь без помощи пчёл большинство растений не сможет произвести семена и плоды. Но похоже, что человеческий разум способен разрешить и эту проблему. Американская компания, управляющая торговой сетью Walmart, застолбила за собой право заняться выпуском роботов-пчёл. Крохотные летающие дроны будут в недалёком будущем опылять поля с культурными растениями. Чтобы роботы-насекомые могли находить цветущие культуры, создатели дронов-опылителей наделили эти существа специальными сенсорами и камерами.

Впервые заменить натуральных пчёл дронами задумали пять лет назад учёные Гарварда. За «пятилетку» разработок, путём проб и ошибок инженеры «научили» пчёл-роботов искать цветущее растение, осуществлять «мягкую посадку», производить опыление. Сообщается, что уникальные дроны во многом будут превосходить настоящих пчёл, так роботонасекомые могут летать во время дождя и передвигаться… под водой! Также следует отметить, что разработка «искусственных пчёл» проводится компанией Walmart с учётом непричинения вреда окружающей среде.
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:45
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