Xiaomi отдаст новые смартфоны обладателям старых девайсов

Обладатели смартфона Xiaomi могут бесплатно получить новый девайс абсолютно бесплатно или же стать обладателем более «навороченной» версии, но с условием дополнительной платы. Известно, что китайский бренд не в первый раз проводит такую акцию, и как показывает опыт, обычно они проходят успешно. Такие же акции уже проводили такие лидеры на рынке технологий как Apple или Google.Чтобы стать участником акции от Xiaomi необходимо только одно условие: наличие смартфона данного бренда. Чтобы провести обмен необходимо зайти на официальный сайт и перейти на страницу акции. После этого заполнить информацию о своем смартфоне и ответить на несколько формальных вопросов. После этого человеку будет предоставлена дальнейшая детальная информация.