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Xiaomi отдаст новые смартфоны обладателям старых девайсов

Компания Xiaomi в рамках своей программы Mi Exchange предлагает всем владельцам смартфонов обменять их на абсолютно новые. Специалисты рассказали, что акция уже началась, все желающие могут принять в ней участие.

Обладатели смартфона Xiaomi могут бесплатно получить новый девайс абсолютно бесплатно или же стать обладателем более «навороченной» версии, но с условием дополнительной платы. Известно, что китайский бренд не в первый раз проводит такую акцию, и как показывает опыт, обычно они проходят успешно. Такие же акции уже проводили такие лидеры на рынке технологий как Apple или Google.

Xiaomi отдаст новые смартфоны обладателям старых девайсов


Чтобы стать участником акции от Xiaomi необходимо только одно условие: наличие смартфона данного бренда. Чтобы провести обмен необходимо зайти на официальный сайт и перейти на страницу акции. После этого заполнить информацию о своем смартфоне и ответить на несколько формальных вопросов. После этого человеку будет предоставлена дальнейшая детальная информация.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:30
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