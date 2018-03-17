Устройство GrayKey легко может взломать любой iPhone

Разработка представляет из себя форму компактного серого ящика, в который вмонтированы два Lightning - корректора. Сама процедура взлома гаджетов проходит при к подключении к GrayKey двух «яблочных» смартфонов, процедура занимает пару минут, и на устройства устанавливается состав из проприетарного ПО, которое и занимается определением кода доступа. Следом стартует сам процесс взлома. На его скорость влияет размер обрабатываемого кода, причем для четырехзначного, время может потребоваться до нескольких часов, а вот шестизначный придется ждать нескольких дней. В результате, дисплей смартфона покажет спецуведомление, а повторное подключение к GrayKey загружает все данные, включая не зашифрованное содержание Связки ключей. На этом этапе будет необходим компьютер.Так же сообщается, что возможности GrayKey позволяют взламывать любого представителя «яблочных», на базе iOS 11.2.5 и ниже. Как предполагается, гаджеты с iOS 11.2.6 так же будут содержать данную уязвимость для взлома, однако информация о подобной открытости ПО еще не подтверждена.