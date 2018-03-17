Устройство GrayKey легко может взломать любой iPhone
Специалисты из компании Grayshift, занимающиеся взломом операционной системе iOS 11 на устройствах iPhone, разработали себе в помощь специальное устройство, названное как GrayKey.
Разработка представляет из себя форму компактного серого ящика, в который вмонтированы два Lightning - корректора. Сама процедура взлома гаджетов проходит при к подключении к GrayKey двух «яблочных» смартфонов, процедура занимает пару минут, и на устройства устанавливается состав из проприетарного ПО, которое и занимается определением кода доступа. Следом стартует сам процесс взлома. На его скорость влияет размер обрабатываемого кода, причем для четырехзначного, время может потребоваться до нескольких часов, а вот шестизначный придется ждать нескольких дней. В результате, дисплей смартфона покажет спецуведомление, а повторное подключение к GrayKey загружает все данные, включая не зашифрованное содержание Связки ключей. На этом этапе будет необходим компьютер.
Так же сообщается, что возможности GrayKey позволяют взламывать любого представителя «яблочных», на базе iOS 11.2.5 и ниже. Как предполагается, гаджеты с iOS 11.2.6 так же будут содержать данную уязвимость для взлома, однако информация о подобной открытости ПО еще не подтверждена.
Разработка представляет из себя форму компактного серого ящика, в который вмонтированы два Lightning - корректора. Сама процедура взлома гаджетов проходит при к подключении к GrayKey двух «яблочных» смартфонов, процедура занимает пару минут, и на устройства устанавливается состав из проприетарного ПО, которое и занимается определением кода доступа. Следом стартует сам процесс взлома. На его скорость влияет размер обрабатываемого кода, причем для четырехзначного, время может потребоваться до нескольких часов, а вот шестизначный придется ждать нескольких дней. В результате, дисплей смартфона покажет спецуведомление, а повторное подключение к GrayKey загружает все данные, включая не зашифрованное содержание Связки ключей. На этом этапе будет необходим компьютер.
Так же сообщается, что возможности GrayKey позволяют взламывать любого представителя «яблочных», на базе iOS 11.2.5 и ниже. Как предполагается, гаджеты с iOS 11.2.6 так же будут содержать данную уязвимость для взлома, однако информация о подобной открытости ПО еще не подтверждена.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:30