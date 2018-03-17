Саша Шева получила отказ от Андрея Денисова на предложение сыграть свадьбу на Сейшелах
Накануне участница телепроекта «Дом-2» Саша Шева предложила своему возлюбленному перейти на новый уровень их отношений, а именно сыграть сейшельскую свадьбу, на что Андрей Денисов отреагировал довольно бурно.
Мужчина негативно воспринял предложение избранницы и заявил, что пока еще рано, и он не готов пойти на такой серьезный шаг. Тем не менее, Саша от своей идеи не отреклась, и как девушка, которая выбрала парня для серьезных отношений, по-прежнему рассматривает вариант стать его сейшельской невестой.
По ее словам Денисов трепетно к ней относится, и она очень ценит это. Девушка заявила, что будет дальше представлять и визуализировать себя его невестой, ведь, как говорится – мысли материализуются.
Шева уверена, что в скором времени Андрей изменит свое решение и они сыграют свадьбу на Острове любви.
Мужчина негативно воспринял предложение избранницы и заявил, что пока еще рано, и он не готов пойти на такой серьезный шаг. Тем не менее, Саша от своей идеи не отреклась, и как девушка, которая выбрала парня для серьезных отношений, по-прежнему рассматривает вариант стать его сейшельской невестой.
По ее словам Денисов трепетно к ней относится, и она очень ценит это. Девушка заявила, что будет дальше представлять и визуализировать себя его невестой, ведь, как говорится – мысли материализуются.
Шева уверена, что в скором времени Андрей изменит свое решение и они сыграют свадьбу на Острове любви.