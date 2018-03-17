Робот-космонавт Федор появится на выставке в Москве
Представители Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что прототип робота-космонавта Федора будет представлен на выставке в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Отмечается, что робота привезли на место еще в четверг.
Представители ФПИ рассказали, что будет представлен рабочий прототип торса робота, который сможет работать руками и головой в автономном режиме и режиме повторения движений за управляющим.
Известно, что изначально имя роботу дал Дмитрий Рогозин. Затем специалисты решили расширить название до Final Experimental Demonstration Object Research. Разработчиками андроида выступили специалисты Фонда перспективных исследований и НПО» Андроидная техника». Сначала его задумывали как робота для спасательных операций. Затем представители «Роскосмос» и «Росатом» решили адаптировать разработку к работе в космосе.
Павильон «Космонавтика и авиация» будет открыт ко Дню космонавтики.
Представители ФПИ рассказали, что будет представлен рабочий прототип торса робота, который сможет работать руками и головой в автономном режиме и режиме повторения движений за управляющим.
Известно, что изначально имя роботу дал Дмитрий Рогозин. Затем специалисты решили расширить название до Final Experimental Demonstration Object Research. Разработчиками андроида выступили специалисты Фонда перспективных исследований и НПО» Андроидная техника». Сначала его задумывали как робота для спасательных операций. Затем представители «Роскосмос» и «Росатом» решили адаптировать разработку к работе в космосе.
Павильон «Космонавтика и авиация» будет открыт ко Дню космонавтики.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15