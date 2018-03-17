Робот-космонавт Федор появится на выставке в Москве

Представители ФПИ рассказали, что будет представлен рабочий прототип торса робота, который сможет работать руками и головой в автономном режиме и режиме повторения движений за управляющим.Известно, что изначально имя роботу дал Дмитрий Рогозин. Затем специалисты решили расширить название до Final Experimental Demonstration Object Research. Разработчиками андроида выступили специалисты Фонда перспективных исследований и НПО» Андроидная техника». Сначала его задумывали как робота для спасательных операций. Затем представители «Роскосмос» и «Росатом» решили адаптировать разработку к работе в космосе.Павильон «Космонавтика и авиация» будет открыт ко Дню космонавтики.