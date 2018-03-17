Анастасию Квитко раскритиковали из-за слишком маленького купальника

Квитко часто любит демонстрировать свою фигуру в откровенных образах. Главные достоинства, по словам самой модели, даны ей от природы, поэтому их не стоит скрывать. Анастасия опровергает всяческие домыслы о том, что ее фигура является результатом работы хирурга.Девушка не стесняется публиковать полуобнаженные фото, однако пользователи не всегда остаются довольны такими публикациями. Так, недавно Квитко выложила снимок, на котором она позирует в красном мини-бикини.Подписчики не оценили такого откровенного купальника, посчитав, что он слишком мал для того, чтобы вместить грудь модели. Некоторые из фолловеров сравнили Анастасию с звездой фильмов для взрослых из-за слишком откровенной фотографии.По их мнению, вываливающаяся грудь, складки на бердах, едва прикрывающий тело купальник лишь позорят девушку.