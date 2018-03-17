Ученые: Младенцы способны к логическим рассуждениям и формированию гипотез

Малыши способны на целенаправленное и осмысленное поведение, что делает их более сложными существами, чем считалось ранее. Дети в возрасте около 1 года могут мыслить логически и строить гипотезы, чтобы понимать устройство окружающего мира и предсказывать развитие определенных ситуаций.В рамках эксперимента младенцам предлагалось посмотреть на исход различных представленных событий. Ученые отмечали, что малыши активно наблюдают, а их зрачки - расширены, что говорит о высокой степени познавания мира. Авторы работы отмечают, что подобная методика познания является рудиментарной, хотя именно она позволяет сформировать полноценную логику у малыша.