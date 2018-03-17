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Ученые: Младенцы способны к логическим рассуждениям и формированию гипотез

Американские ученые Университета Марса Хилла определили, что младенцы рано начинают прибегать к логическому мышлению, используя гипотезы для предсказания будущих событий.

Ученые: Младенцы способны к логическим рассуждениям и формированию гипотез


Малыши способны на целенаправленное и осмысленное поведение, что делает их более сложными существами, чем считалось ранее. Дети в возрасте около 1 года могут мыслить логически и строить гипотезы, чтобы понимать устройство окружающего мира и предсказывать развитие определенных ситуаций.

В рамках эксперимента младенцам предлагалось посмотреть на исход различных представленных событий. Ученые отмечали, что малыши активно наблюдают, а их зрачки - расширены, что говорит о высокой степени познавания мира. Авторы работы отмечают, что подобная методика познания является рудиментарной, хотя именно она позволяет сформировать полноценную логику у малыша.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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