Ученые: Макияж женщины-начальника влияет на отношение к ней

Британские ученые в ходе проведенного исследования установили, что подчиненные негативно относятся к женщине-руководителю, если дама обильно использует декоративную косметику. В рамках эксперимента ученые сфотографировали 16 представительниц женского пола без макияжа, а затем этих же девушек с косметикой на лице.Используя специальный алгоритм, на лица волонтеров наложили макияж различной степени интенсивности. Другие участники эксперимента, среди которых присутствовали и мужчины, и женщины, определяли лидерские качества девушек, представленных на фотографиях. Оказалось, накрашенные ярким макияжем женщины не вписывались в образ успешного руководителя команды.