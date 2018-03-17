Ученые: Макияж женщины-начальника влияет на отношение к ней
Макияж женщины-начальника оказывает прямое влияние на мнение подчиненных о руководителе. Чем ярче косметика на лице начальника, тем более легкомысленным кажется образ руководителя другим сотрудникам офиса.
Британские ученые в ходе проведенного исследования установили, что подчиненные негативно относятся к женщине-руководителю, если дама обильно использует декоративную косметику. В рамках эксперимента ученые сфотографировали 16 представительниц женского пола без макияжа, а затем этих же девушек с косметикой на лице.
Используя специальный алгоритм, на лица волонтеров наложили макияж различной степени интенсивности. Другие участники эксперимента, среди которых присутствовали и мужчины, и женщины, определяли лидерские качества девушек, представленных на фотографиях. Оказалось, накрашенные ярким макияжем женщины не вписывались в образ успешного руководителя команды.
Британские ученые в ходе проведенного исследования установили, что подчиненные негативно относятся к женщине-руководителю, если дама обильно использует декоративную косметику. В рамках эксперимента ученые сфотографировали 16 представительниц женского пола без макияжа, а затем этих же девушек с косметикой на лице.
Используя специальный алгоритм, на лица волонтеров наложили макияж различной степени интенсивности. Другие участники эксперимента, среди которых присутствовали и мужчины, и женщины, определяли лидерские качества девушек, представленных на фотографиях. Оказалось, накрашенные ярким макияжем женщины не вписывались в образ успешного руководителя команды.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:45