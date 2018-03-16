Ученые рассказали о новых исследованиях защитного механизма, связанного с ожирением и здоровьем

Ожирение и его негативное воздействие на здоровье, включая метаболический синдром, сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания, – это глобальная пандемия. С 1980 года количество случаев заболеваний ожирением во всем мире увеличилась более чем в два раза, в 2014 году более 1,9 миллиарду взрослых диагностировано избыточный вес, 600 миллионов из которых страдают ожирением.Жировая ткань состоит из миллиардов сохраняющих энергию клеток, называемых адипоцитами. В зависимости от количества потребляем человеком калорий жировая ткань расширяется или сжимается. Для того, чтобы жировая ткань увеличивалась здоровым образом, она должна быть подготовлена, так же как сад необходимо вспахивать, прежде чем сажать семена.Доктор Ариэль Уилсон, старший докторант из группы доктора Сапехи и ведущий автор нового исследования, обнаружила, что нейропилин-положительные макрофаговые иммунные клетки накапливаются в жировой ткани и способствуют здоровому увеличению веса. Данные клетки важны для борьбы с лишним жиром, а также помогают организму создавать новые жировые резервы, не вызывая осложнений.Исследование демонстрирует, что введение нейропилин-1-положительных иммунных клеток (через костный мозг) мышам, лишенных их, на самом деле помогает животным восстановить контроль над уровнем сахара в крови и в целом улучшает здоровье.Результаты работы показывают, что множество иммунных клеток имеют решающее значение для здорового увеличения веса. Полученные данные важны для понимания осложнений, возникающих в результате ожирения.