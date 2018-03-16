NASA успешно запустило новый инструмент TSIS-1 для непосредственного наблюдения за Солнцем

В декабре с мыса Канаверал на борту ракеты Falcon9 от SpaceX был запущен спектральный солнечный излучатель (TSIS-1). Его затем установили на Международной космической станции (МКС), в данное время аппарат отправляет изображения на Землю, что не только дает новые понятия о Солнце, но и о том, как солнечные лучи влияют на нашу планету.По словам Дун Ву, одного из ученых: «TSIS-1 расширяет длинную запись данных, которая помогает нам понять влияние Солнца на радиационный фон Земли, озоновый слой, атмосферную циркуляцию и экосистемы, а также влияние солнечной изменчивости на систему Земли и изменение климата».TSIS-1 имеет два ключевых датчика. Первый, общий монитор облучения (TIM), контролирует количество энергии, выбрасываемое Солнцем. Он призван помочь лучше понять климат Земли вследствие влияния солнечной энергии для окружающей среды нашей планеты. Компьютерные модели уже давно используются, чтобы помочь ученым понять, как солнечные лучи влияют на планету, отныне ученые могут наблюдать, как это происходит в реальном времени.Второй датчик - это Spectral Irradiance Monitor (SIM), измеряет солнечные лучи, которые в противном случае были бы невидимыми для человеческого глаза. Большая часть солнечных лучей падает на частоту спектра света невидимую для человеческого глаза, например, инфракрасный или ультрафиолетовый. Наблюдение за светом, излучаемым солнцем в этих цветах, поможет понять не только то, как работает солнечная энергия Солнца, но также и то, как эти различные типы света рассеиваются и взаимодействуют с атмосферой нашей планеты.Команда ученых детально изучает сигналы, поступающие из TSIS-1. Многое предстоит обнаружить, поэтому ученые надеются, что эти данные помогут расширить понимание Солнца.