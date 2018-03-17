АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Британские ученые работают над созданием вакцины в виде таблетки

Представители Кардиффского университета начали разработку технологии, которая бы помогла сделать вакцину в виде таблетки. Данное новшество может облегчить процедуру вакцинации населения, а также процесс хранения и перевозки препаратов.

Британские ученые работают над созданием вакцины в виде таблетки


В журнале The Journal of Clinical Investigation пишут, что ученые трудятся над специальной синтетической вакциной, которая бы внедряла в организм человека обезвреженный вирус и вызывала иммунную реакцию на препарат. Проблема заключается в том, что в желудке такая таблетка может перевариваться.

Тем не менее, специалисты собираются заменить обычные L-аминокислот на синтетические D-соединения. В ходе экспериментом с такими пептидами, ученые выяснили, что они устойчивы к воздействию желудочно-кишечного тракта, поэтому их можно применить в таблетке с вакциной.

Как бы там ни было, такая технология требует еще очень много исследований и в ближайшее время ее появление в массовом доступе ждать не следует.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские ученые работают над созданием вакцины
В Подмосковье поймали волчицу в ошейнике
Паранормальные явления происходят из другого
Ученые рассказали о новых исследованиях защитного
NASA успешно запустило новый инструмент TSIS-1
Игра Skyrim VR выйдет версией для ПК весной этого
NASA признало, что не может остановить астероид
Французский спутник Sentinel-3В уже на космодроме
В России проведут эксперимент по имитации полета
Млечный Путь является мертвой галактикой, считают
Гренландский ледяной щит может исчезнуть в
В Китае работают над новым пилотируемым кораблем
Военные США рассказали о грядущих космических
Представлен российский смартфон MIG C55V с
Российские ученые работают над созданием
Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X получил
Искусственный интеллект обнаружил более 6000
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина ждет
Ольга Васильевна против того, чтобы сын строил
Тимирязевская академия привлекает к научным
Беременная Хлои Кардашьян снялась топлес
Артем Сорока исписал зеркало Валерии Голд,
Роль Айседоры Дункан может исполнить актриса
Редкие металлы на Марсе и Земле возникли из-за
Родстер BMW Z4 доберётся до российского рынка в
Ученые рассказали о возможных последствиях
На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого
Oukitel WP5000 протестировали на прочность
Ford представил тизеры новых моделей Bronco и
В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено
Просмотреть все новости