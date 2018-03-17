Британские ученые работают над созданием вакцины в виде таблетки

В журнале The Journal of Clinical Investigation пишут, что ученые трудятся над специальной синтетической вакциной, которая бы внедряла в организм человека обезвреженный вирус и вызывала иммунную реакцию на препарат. Проблема заключается в том, что в желудке такая таблетка может перевариваться.Тем не менее, специалисты собираются заменить обычные L-аминокислот на синтетические D-соединения. В ходе экспериментом с такими пептидами, ученые выяснили, что они устойчивы к воздействию желудочно-кишечного тракта, поэтому их можно применить в таблетке с вакциной.Как бы там ни было, такая технология требует еще очень много исследований и в ближайшее время ее появление в массовом доступе ждать не следует.