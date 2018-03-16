Французский спутник Sentinel-3В уже на космодроме Плесецк

Отмечается, что завтра аппарат Sentinel-3В будет доставлен в монтажный корпус, который расположен на площадке комплекса «Рокот». Таким образом, уже через несколько дней начнутся работы по подготовке космического аппарата к запуску. Заниматься проверкой систем и заправкой спутника топливом будут представители компании Thales Alenia Space, которые являются разработчиками устройства. Также в этом примут участие специалисты из ЕКА.Российские инженеры займутся подготовкой разгонного комплекса «Бриз-КМ», а также приготовят обтекатель для его установки на ракету вместе со спутником.