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Французский спутник Sentinel-3В уже на космодроме Плесецк

Представители Центра им. М.В. Хруничева сообщили о том, что в Россию прибыл спутник Sentinel-3В, который в апреле стартует с космодрома Плесецк на ракете «Рокот». Так уже началась подготовка к этому мероприятию.

Французский спутник Sentinel-3В уже на космодроме Плесецк


Отмечается, что завтра аппарат Sentinel-3В будет доставлен в монтажный корпус, который расположен на площадке комплекса «Рокот». Таким образом, уже через несколько дней начнутся работы по подготовке космического аппарата к запуску. Заниматься проверкой систем и заправкой спутника топливом будут представители компании Thales Alenia Space, которые являются разработчиками устройства. Также в этом примут участие специалисты из ЕКА.

Российские инженеры займутся подготовкой разгонного комплекса «Бриз-КМ», а также приготовят обтекатель для его установки на ракету вместе со спутником.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15
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