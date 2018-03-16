Родстер BMW Z4 доберётся до российского рынка в 2019 году

Новый родстер будет построен на одной платформе с возрождённым спорткаром Toyota Supra. Предполагается, что под капотом автомобиля будут установлены 4- и 6-цилиндровые агрегаты с турбонаддувом, а «топовая» версия получит бензиновый мотор объёмом 3,0 литра мощностью 360 лошадиных сил. Также родстер будет комплектоваться заднеприводной системой и мягким складным верхом.Прежняя версия BMW Z4 была снята с производства в 2016 году в связи со снижением спроса на рынке. Однако эксперты не предрекают высокого спроса и новому поколению родстера. В свою очередь производители считают, что наличие подобного спорткара повысит престиж компании.