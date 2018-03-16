АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Родстер BMW Z4 доберётся до российского рынка в 2019 году

Накануне стало известно, что немецкий родстер BMW Z4 появится в продаже на российском рынке в начале 2019 года. Ранее сообщалось, что товарную версию BMW Z4 представят на автосалоне в Женеве в этом году, однако этого не произошло. Скорее всего, новинку представят на Парижском мотор-шоу осенью.

Родстер BMW Z4 доберётся до российского рынка в 2019 году


Новый родстер будет построен на одной платформе с возрождённым спорткаром Toyota Supra. Предполагается, что под капотом автомобиля будут установлены 4- и 6-цилиндровые агрегаты с турбонаддувом, а «топовая» версия получит бензиновый мотор объёмом 3,0 литра мощностью 360 лошадиных сил. Также родстер будет комплектоваться заднеприводной системой и мягким складным верхом.

Прежняя версия BMW Z4 была снята с производства в 2016 году в связи со снижением спроса на рынке. Однако эксперты не предрекают высокого спроса и новому поколению родстера. В свою очередь производители считают, что наличие подобного спорткара повысит престиж компании.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Военные США рассказали о грядущих космических
Представлен российский смартфон MIG C55V с
Российские ученые работают над созданием
Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X получил
Искусственный интеллект обнаружил более 6000
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина ждет
Ольга Васильевна против того, чтобы сын строил
Тимирязевская академия привлекает к научным
Беременная Хлои Кардашьян снялась топлес
Артем Сорока исписал зеркало Валерии Голд,
Роль Айседоры Дункан может исполнить актриса
Редкие металлы на Марсе и Земле возникли из-за
Родстер BMW Z4 доберётся до российского рынка в
Ученые рассказали о возможных последствиях
На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого
Oukitel WP5000 протестировали на прочность
Ford представил тизеры новых моделей Bronco и
В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено
В Сети появилось видео потенциального iPhone SE 2
Поклонники подозревают, что Лиза Триандафилиди
В NASA хотят создать космических дроидов из
Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»
Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и
В США казнили серийного убийцу по прозвищу
Ксения Бородина в пробках поет итальянские песни
Состоялось успешное тестирование научного
В России планитуеют собирать обновлённые
Суд решил судьбу дома, который не смогла поделить
Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже
Учёные восстановили уничтоженный христианами
Просмотреть все новости