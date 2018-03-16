Родстер BMW Z4 доберётся до российского рынка в 2019 году
Накануне стало известно, что немецкий родстер BMW Z4 появится в продаже на российском рынке в начале 2019 года. Ранее сообщалось, что товарную версию BMW Z4 представят на автосалоне в Женеве в этом году, однако этого не произошло. Скорее всего, новинку представят на Парижском мотор-шоу осенью.
Новый родстер будет построен на одной платформе с возрождённым спорткаром Toyota Supra. Предполагается, что под капотом автомобиля будут установлены 4- и 6-цилиндровые агрегаты с турбонаддувом, а «топовая» версия получит бензиновый мотор объёмом 3,0 литра мощностью 360 лошадиных сил. Также родстер будет комплектоваться заднеприводной системой и мягким складным верхом.
Прежняя версия BMW Z4 была снята с производства в 2016 году в связи со снижением спроса на рынке. Однако эксперты не предрекают высокого спроса и новому поколению родстера. В свою очередь производители считают, что наличие подобного спорткара повысит престиж компании.
Новый родстер будет построен на одной платформе с возрождённым спорткаром Toyota Supra. Предполагается, что под капотом автомобиля будут установлены 4- и 6-цилиндровые агрегаты с турбонаддувом, а «топовая» версия получит бензиновый мотор объёмом 3,0 литра мощностью 360 лошадиных сил. Также родстер будет комплектоваться заднеприводной системой и мягким складным верхом.
Прежняя версия BMW Z4 была снята с производства в 2016 году в связи со снижением спроса на рынке. Однако эксперты не предрекают высокого спроса и новому поколению родстера. В свою очередь производители считают, что наличие подобного спорткара повысит престиж компании.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:45