АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено

В резиденции украинского президента Петра Порошенко прошла встреча его самого и знаменитого француза Жана Рено.
В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено


Сообщается, что на встречу в резиденцию Порошенко, туда, где принимают уважаемых гостей, актер прибыл с двумя роскошными букетами цветов. Правда, нес их сопровождавших Жана Рено охранник.

По данным официального сайта Петра Порошенко, присутствовала также и первая леди Украины Марина Порошенко. Примерно в течении часа шло общение гостя с принимающей стороной. Петр Порошенко не забыл упомянуть, что он является фанатом актера и пересмотрел множество картин с его участием. И также заявил, что Украина – самое подходящее место для съемок кинокартин.

Известно, что после встречи с главой Украины французская знаменитость отказался от интервью представителям СМИ. Актер уже примерно месяц пребывает в стране и снимается в украинско-французском триллере «Последний шаг». Снимают картину в Закарпатье и в Киеве.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о возможных последствиях
На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого
Oukitel WP5000 протестировали на прочность
Ford представил тизеры новых моделей Bronco и
В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено
В Сети появилось видео потенциального iPhone SE 2
Поклонники подозревают, что Лиза Триандафилиди
В NASA хотят создать космических дроидов из
Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»
Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и
В США казнили серийного убийцу по прозвищу
Ксения Бородина в пробках поет итальянские песни
Состоялось успешное тестирование научного
В России планитуеют собирать обновлённые
Суд решил судьбу дома, который не смогла поделить
Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже
Учёные восстановили уничтоженный христианами
Наталья Поклонская заявила, что в скандале с
По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо
Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака
Источник назвал причину инцидента в школе
Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по
Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не
На Geekbench опубликовали данные игрового
Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика
Стартап Mantis Vision работает над системой
Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как
Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку
В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной
Ксения Бородина и другие российские селебрити
Просмотреть все новости