В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено

Сообщается, что на встречу в резиденцию Порошенко, туда, где принимают уважаемых гостей, актер прибыл с двумя роскошными букетами цветов. Правда, нес их сопровождавших Жана Рено охранник.По данным официального сайта Петра Порошенко, присутствовала также и первая леди Украины Марина Порошенко. Примерно в течении часа шло общение гостя с принимающей стороной. Петр Порошенко не забыл упомянуть, что он является фанатом актера и пересмотрел множество картин с его участием. И также заявил, что Украина – самое подходящее место для съемок кинокартин.Известно, что после встречи с главой Украины французская знаменитость отказался от интервью представителям СМИ. Актер уже примерно месяц пребывает в стране и снимается в украинско-французском триллере «Последний шаг». Снимают картину в Закарпатье и в Киеве.