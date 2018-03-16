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Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и сигаретах

Гарик Сукачев представил новинку - видеоклип на песню «Танго Gitanes». Снимали ролик прошлой осенью в Москве и в Лондоне.

Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и сигаретах


Вчера многочисленная армия фанатов популярного музыканта Гарика Сукачева получила еще один повод порадоваться: исполнитель впервые показал клип на песню о любви и сигаретах «Танго Gitanes». История, иллюстрирующая песню, довольно жалостливая: пара любящих людей разлучилась и не может никак встретиться. В ролях главных героев видеоклипа снялись Алена Федотова и Сергей Марин. Режиссером стал Владимир Болгов.

Кроме этого Сукачев озвучил одного из главных героев снятого римейка любимого поколениями «Простоквашино». Кроме него, дети и взрослые услышат за кадром голоса Ивана Охлобыстина, Юлии Меньшиковой и Михаила Ефремова. 1 апреля можно будет увидеть первые серии полюбившегося мультсериала.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:45
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