Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и сигаретах

Вчера многочисленная армия фанатов популярного музыканта Гарика Сукачева получила еще один повод порадоваться: исполнитель впервые показал клип на песню о любви и сигаретах «Танго Gitanes». История, иллюстрирующая песню, довольно жалостливая: пара любящих людей разлучилась и не может никак встретиться. В ролях главных героев видеоклипа снялись Алена Федотова и Сергей Марин. Режиссером стал Владимир Болгов.Кроме этого Сукачев озвучил одного из главных героев снятого римейка любимого поколениями «Простоквашино». Кроме него, дети и взрослые услышат за кадром голоса Ивана Охлобыстина, Юлии Меньшиковой и Михаила Ефремова. 1 апреля можно будет увидеть первые серии полюбившегося мультсериала.