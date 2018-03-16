Правительство намерено продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

Минэкономики России и Генпрокуратура получили задание совместно подготовить поправки о продлении до 2022 года моратория на проведение плановых проверок малого и среднего предпринимательства.Госдума рассматривает в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в положения о защите прав предпринимателей во время проведения госконтроля. Чтобы продлить мораторий на проверки бизнеса, Минэкономики и Генпрокуратура должны подать подготовленные поправки ко второму чтению в течение двухнедельного срока после принятия законопроекта в первом чтении.«Надзорные каникулы» продлеваются в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая была инициирована президентом страны.Первоначально мораторий на проведение плановых проверок бизнеса был запланирован и введен в действие 1 января 2016 года и должен был длиться до конца 2018 года.