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Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за громкой музыки

Во время недавнего сольного выступления музыкант посоветовал присутствующим фанатам пользоваться на его концертах беруши.

Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за громкой музыки


Роджер Долтри, лидер одной из наиболее популярных рок-групп прошедшего века The Who, потерял слух.

На своем сольном концерте в Лас-Вегасе 74-летний музыкант призвал своих фанатов поберечь свои органы слуха и использовать беруши на его выступлениях. Себя он назвал «очень, очень глухим».

Долтри признался, что сейчас не обходится без того, чтобы пользоваться специальным слуховым аппаратом. При этом осознает, что слух потерял по собственной вине, пребывая десятки лет в среде высоких акустических волн

Группа The Who – практически сверстница The Beatles (1960 год) была основана в 1964 году. Концерт коллектива в 1976-м был признан самым громким по децибелам в истории рок-музыки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 13:30
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