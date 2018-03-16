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Google тестирует поисковую систему на выдачу одного результата

В ближайшем будущем, компанией Google планируется запуск системы выдачи только одного варианта, при поисковых запросах пользователя. Разработчики уже проводят тестирование первых наработанных вариантов, реализующих идею.

Как рассказали сотрудники Google, чаще всего от пользователей поступают запросы, результат ответа по которым предусматривает только один вариант. Однако устройство поисковой системы настоящего времени, подразумевает, что желание человека получить более конкретную информацию, следовательно, автоматический механизм выдаст ему множественный вариант ответов.
Google тестирует поисковую систему на выдачу одного результата


Данный факт, многих граждан просто бесит и выводит из себя. Есть и жалобы на Google, относительно ее бессилия в удовлетворении желаний недовольных. С учетом всех преимуществ и недостатков, разработчиками создан новый вид поисковика, способности которого позволят организовать в выдаче только один вариант. Сейчас идет настройка и тестирование. Конкретная дата презентации не указывается.

Разработчиками Google отмечено, что при подобного рода запросах, пользователи чаще всего остаются на одном ресурсе и используют именно его данные.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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