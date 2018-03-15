Ученые нашли секретную причину явления синестезии в мозге

Синестезия - это состояние, при котором мозг окрашивает в цвета случайные стимулы произвольным, но последовательным образом. Люди с синестезией часто связывают различные чувства вместе, создавая красочные образы в своих головах, спонтанно основываясь исключительно на неосязаемых понятиях, начиная от музыкальных нот и эмоций.Что касается психических расстройств, синестезия не проявляет никаких реальных недостатков (помимо социальной стигмы), и человек не теряет навыков и общения в социуме.Новое исследование, включающее секвенирование генов, пришло к выводу, что нет единого синестезиального гена, который провоцирует развитие этого состояния. Тем не менее, ученые выявили предположительно шесть генов, которые, обычно присутствовали у участников исследования, вследствие чего специалисты пришли к выводу, что эти гены, связанные с развитием нейронных связей в мозге, могут объяснить причину синестезии.Возможно, это состояние вызвано гиперактивностью внутри нейронов головного мозга, поскольку мозг получает свои сигналы, пересекающиеся при попытке интерпретировать звуки или изображения, создавая связи, которые на самом деле не должны быть там. Пока это кажется безобидным, но он открывает дверь, чтобы понять, что происходит.Предыдущие исследования синестезии привели к аналогичным результатам, и некоторые ученые пришли к выводу, что это состояние вызвано избытком нейронов в мозгу. А последнее исследование может помочь понять эту увлекательную психическую аномалию.