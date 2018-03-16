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Учёные: Усталость может указывать на отказ почек

Учёные назвали усталость одним из симптомов отказа почек. У больного с почечной дисфункцией может наблюдаться головокружение, понижение памяти и зуд.

Учёные: Усталость может указывать на отказ почек


Учёные рекомендуют при ощущении постоянной усталости обратиться к врачу. Вероятно, таким образом, организм даёт сигнал об отказе почек. Ощущение усталости возникает из-за нехватки кислорода в мышцах и мозге. Научные сотрудники выяснили, что снижение количества кислорода может быть вызвано уменьшением уровня гормона эритропоэтина, ответственного за выработку красных кровяных клеток.

Указывать на проблемы с почками могут такие симптомы: усталость, изменение вкуса пищи, тошнота, рвота, потеря аппетита, резкая потеря веса, запах аммиака изо рта. От почечной дисфункции страдает работа мозга, человек может чувствовать головокружение и проблемы с памятью. Все эти симптомы возникают из-за неспособности почек своевременно выводить токсины из организма.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 03:00
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