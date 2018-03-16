Учёные: Одинокие люди редко набирают лишний вес

Учёные провели исследование, в ходе которого, наблюдали за жизнью 15 тысяч человек. Оказалось, что люди, состоящие в отношениях, быстрее набирают вес несмотря на то, что больше употребляют полезных овощей и фруктов. Проблема кроется в склонности употреблять еду в больших количествах. Семейные обеды и ужины зачастую оканчиваются перееданием. Кроме того, родители часто доедают за своими детьми.Учёные подчёркивают пользу одиночества. Люди, состоящие в отношениях, склонны меньше уделять внимания своему внешнему виду, тогда как одиночки ведут более активный образ жизни. Требовательность к себе и мотивация найти спутника жизни толкает одиноких людей проводить больше времени в спортзалах и следить за своим весом.