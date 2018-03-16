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Учёные: Одинокие люди редко набирают лишний вес

Учёные из Центрального университета Квинсленда провели исследование, показавшее, неожиданную пользу от одиночества. Оказалось, что одиночки меньше страдают от лишнего веса.

Учёные: Одинокие люди редко набирают лишний вес


Учёные провели исследование, в ходе которого, наблюдали за жизнью 15 тысяч человек. Оказалось, что люди, состоящие в отношениях, быстрее набирают вес несмотря на то, что больше употребляют полезных овощей и фруктов. Проблема кроется в склонности употреблять еду в больших количествах. Семейные обеды и ужины зачастую оканчиваются перееданием. Кроме того, родители часто доедают за своими детьми.

Учёные подчёркивают пользу одиночества. Люди, состоящие в отношениях, склонны меньше уделять внимания своему внешнему виду, тогда как одиночки ведут более активный образ жизни. Требовательность к себе и мотивация найти спутника жизни толкает одиноких людей проводить больше времени в спортзалах и следить за своим весом.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 02:00
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