Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"

Учёные изготовили руку для беспилотника из семи пластиковых проводов. Особая конструкция позволяет конечности распрямляться на длину в 70 сантиметров. Окончание манипулятора напоминает оригами, захват позволяет брать и транспортировать по воздуху тяжёлые грузы.Учёные отмечают, что "рука-оригами" позволяет беспилотнику подхватывать грузы на лету. В ходе тестирования дрон смог поднять предмет, находящийся в углублении в земле. Ожидается, что манипулятор в виде оригами пригодится на производстве, а также для выполнения спасательных работ при крупных техногенных авариях. Ещё один плюс необычного строения руки дрона - его сравнительно невысокая стоимость.