АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Новый марсоход NASA займется поисками подходящих для жизни мест на Марсе

Пока что новому марсоходу NASAне было выбрано имя, но ближе к 2020 году миссия все же получит свое название. Известно, что аппарат займется изучение поверхности Марса и мест, больше всего подходящих для жизни.

Новый марсоход NASA займется поисками подходящих для жизни мест на Марсе


Отмечается, что робот на 85% будет создан по подобию аппарата Curiosity, поэтому американские инженеры смогут сэкономить деньги, время, а также избежать проблем с марсоходом во время миссии. На борту ровера окажется 23 камеры, дрель, передвижной манипулятор, различные приборы, в число которых входят рентгеновский спектрометр и ультрафиолетовый лазер.

Благодаря такому большому числу устройств, аппарат сможет изучать грунт Марса на глубину до 10 метров. Возможно, что это позволит ученым получить данные об остатках воды и льда под поверхностью планеты.

Также стоит выделить, что новый марсоход сможет передавать цветные снимки в высоком разрешении, и их камеру будут накладывать друг на друга. Изучая марсианский грунт, ровер предоставит ученым анализ почвы в разных его местах, что позволит выделить наиболее подходящие для жизни территории на Красной планете.

Аппарат отправят летом 2020 года, а приземлиться он должен в феврале 2021 года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"
На Duolingo запустили курс клингонского языка
Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Учёные: Бутилированная вода ведущих
Новый марсоход NASA займется поисками подходящих
Учёные: Кормление диких животных влияет на их
«Манчестер Сити» могут лишить возможности
NASA: Церера продолжает развиваться
Исследователи создали белковый мат, впитывающий
Сборная России по футболу спустилась на 63 место
Airbus испытает гигантский гарпун для очистки
Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь
Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach
OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE
Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами
Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга
Deepcool анонсировала новую систему охлаждения
Учёные научили искусственный интеллект
Ученые обнаружили клеточную мембранную «смесь»,
Ученые нашли секретную причину явления синестезии
В «новой Москве» построят интернат для пожилых
Стивен Хокинг предсказал конец света перед своей
Учёные рассказали, куда девается жир после
Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук похвасталась
Минздрав предложил запретить кальяны в российских
Американский стартап умертвит клиента ради
Учёные: Зуд в ладонях может указывать на опасные
Свыше 12 000 единиц спецтехники задействовано в
Роструд запустил российский аналог LinkedIn
Эксперты рынка жилья: 90% жилых проектов в Москве
Просмотреть все новости