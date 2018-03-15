Новый марсоход NASA займется поисками подходящих для жизни мест на Марсе

Отмечается, что робот на 85% будет создан по подобию аппарата Curiosity, поэтому американские инженеры смогут сэкономить деньги, время, а также избежать проблем с марсоходом во время миссии. На борту ровера окажется 23 камеры, дрель, передвижной манипулятор, различные приборы, в число которых входят рентгеновский спектрометр и ультрафиолетовый лазер.Благодаря такому большому числу устройств, аппарат сможет изучать грунт Марса на глубину до 10 метров. Возможно, что это позволит ученым получить данные об остатках воды и льда под поверхностью планеты.Также стоит выделить, что новый марсоход сможет передавать цветные снимки в высоком разрешении, и их камеру будут накладывать друг на друга. Изучая марсианский грунт, ровер предоставит ученым анализ почвы в разных его местах, что позволит выделить наиболее подходящие для жизни территории на Красной планете.Аппарат отправят летом 2020 года, а приземлиться он должен в феврале 2021 года.