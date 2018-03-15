Илья Яббаров и Алена Савкина пиарятся за счет Рапунцель

В коротком ролике Яббаров кричит на Алену с требованием снимать видео, а когда она его спрашивает, чего он орет, Ябба отвечает, что хочет пиариться как ее сестра.Фанаты пары Ильи и Алены нашли этот ролик забавным и пожелали им счастья и любви друг к другу.Хейтеры не были так оптимистично настроены и отметили, что снова эта парочка пиарится за счет «несчастной Рапунцель», тогда как сами по себе ничего не представляют.Подписчики осудили Алену за то, что та издевается над сестрой, и советуют девушке пользоваться косметикой, так как ей «не идет без краски».Напомним, что «ветеран» «Дом-2» Илья Яббаров «закрутил роман» с младшей сестрой Ольги Григорьевской, хотя некогда имел отношения и с самой Рапунцель.