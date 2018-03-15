АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Илья Яббаров и Алена Савкина пиарятся за счет Рапунцель

Участники «Дом-2» Илья Яббаров и младшая сестра Ольги Рапунцель Алена Савкина сняли видео, которое, по их мнению, должно было если не рассмешить поклонников, то прославить среди них.

В коротком ролике Яббаров кричит на Алену с требованием снимать видео, а когда она его спрашивает, чего он орет, Ябба отвечает, что хочет пиариться как ее сестра.

Илья Яббаров и Алена Савкина пиарятся за счет Рапунцель

Фанаты пары Ильи и Алены нашли этот ролик забавным и пожелали им счастья и любви друг к другу.

Хейтеры не были так оптимистично настроены и отметили, что снова эта парочка пиарится за счет «несчастной Рапунцель», тогда как сами по себе ничего не представляют.

Подписчики осудили Алену за то, что та издевается над сестрой, и советуют девушке пользоваться косметикой, так как ей «не идет без краски».
Напомним, что «ветеран» «Дом-2» Илья Яббаров «закрутил роман» с младшей сестрой Ольги Григорьевской, хотя некогда имел отношения и с самой Рапунцель.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Пынзарь призналась, что очень любит жизнь
На шпионских фото нового Roewe Marvel X виден
Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на
Анастасия Костенко очаровала снимком со щенком
Huawei P20 засветился в бенчмарке Geekbench
На авторынок выходит новый внедорожник Haval H4
Ольга Бузова анонсировала спектакль в Воронеже
Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети
Минпромторг расширил перечень роскошных авто
Иран допустил досрочный выход России из сделки
Евгения Феофилактова порадовала фанатов
В московских аэропортах задержали и отменили
Илья Яббаров и Алена Савкина пиарятся за счет
Ольга Рапунцель обвинила сестру в злоупотреблении
Зрители считают, что Саймона Марданшина нужно
Евгения Феофилактова ищет хорошего дизайнера для
Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева
Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала
Поклонники Кендал Дженнер сомневаются в её
Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с
Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает
Бывшая участница «Дома-2» Лиза Полыгалова решила
Эксперты: Санкции ударят по российской нефтедобыче
Ксения Бородина посетила презентацию новой
С конвейера сошел 10-тысячный суперкар
Дочь Алека Болдуина продемонстрировала свою
Май Абрикосов хочет вернуть былую популярность
Volkswagen показал матричную фару новой версии
Дизайнеры АвтоВАЗа сделают новую Lada 4x4 похожей
Новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет
Просмотреть все новости