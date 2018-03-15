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Учёные: Ожирение мешает врачам лечить рак

Учёные обратили внимание, что рак молочной железы очень трудно лечить в том случае, если человек страдает ожирением. В настоящее время проблема лишнего веса нависла над обществом всего мира.

Учёные: Ожирение мешает врачам лечить рак


Согласно статистическим данным, порядка 70 процентов людей, у которых наблюдается рак молочной железы, имеют ожирение. Дело в том, что жировая ткань, находящаяся в области самой опухоли, способствует воспалительным процессам, а также увеличению ангиогенных факторов. Препараты для лечения рака нацелены на оказание противодействия распространения опухоли и блокировке метастаз, однако лишний жир просто не дает препаратам делать свою работу. Как следствие, они становятся неэффективными в борьбе с тяжёлым недугом.

Для лечения людей с раком молочной железы врачи применяли терапию бевацизумабом. В результате положительный эффект наблюдался лишь у людей с нормальной массой тела. Дело в том, что жир в области самой опухоли не даёт проникнуть препарату внутрь и убить рак. Ввиду этого учёные со всего мира пытаются бороться с проблемой лишнего веса. Стройная фигура - это не только говорит о красоте, но и о хорошем здоровье.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:50
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