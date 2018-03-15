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Первые частные запуски ракеты-носителя «Протон» начнутся в следующем году

Стало известно, что дочернее предприятие International Launch Services, которое относится к Центру имени М. В. Хруничева, подписало два новых контракта на частные запуски двухступенчатых ракет-носителей типа «Протон». Как сообщают в «Роскосмос», пуски будут произведены в следующем году.

Первые частные запуски ракеты-носителя «Протон» начнутся в следующем году


В сообщении представителей государственной корпорации «Роскосмос» указано, что компания International Launch Services является главным поставщиком услуг для российской космонавтики. Таким образом, предприятию удалось заполучить контракты на два пуска ракет «Протон-Медиум», при этом в качестве обтекателя может быть применена как конструкция с диаметром 4,35 м, так и оболочка с диаметром 5,2 м.

По данным сотрудников «Роскосмос», запуски предположительно будут осуществляться с установки 24 и площадки 81, которые находятся на территории космодрома Байконур. Миссии запланированы на конец 2019 года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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