Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение

Исследование, опубликованное в Science Advances, было проведено биологами МакГиллаЖаном-Николасом Аудетом (Jean-Nicolas Audet) и Луи Лефевром (Louis Lefebvre) в сотрудничестве с исследователями из университетов Герцога и Гарварда.Исследователи поймали снегирей и черных грачей возле исследовательского института МакГилла на Барбадосе. В неволе навыки решения проблем двух видов значительно отличались в лабораторных тестах. Большинство снегирей быстро выяснила, например, как снять крышку с кувшина, в отличие от грачей. Результаты экспериментов соответствовали различиям в инновативности птиц в дикой природе - черта, которая может помочь животным выжить в изменяющихся условиях.Затем исследователи сравнили экспрессию всех генов в шести частях мозга двух видов птиц с использованием современных молекулярных методов, включая секвенирование следующего поколения. Особенно выделялось семейство генов: рецепторы нейротрансмиттеров глутамата, расположенные в части мозга птицы, соответствующей префронтальной коре головного мозга человека. Известно, что рецепторы глутамата участвуют во множестве когнитивных признаков у людей и других млекопитающих. В частности, рецептор, известный как GRIN2B при активности у трансгенных мышей, делает их лучшими учениками. Исследователи обнаружили, что уровни этого рецептора были выше в барбадосском снегире, чем в граче.Возможно, что млекопитающие, в том числе люди, и птицы, подобные барбадосскому снегирю, используют сходные механизмы для когнитивных действий. Если результаты ученых подтвердятся в будущих исследованиях, это будет уникальная демонстрация конвергентной эволюции интеллекта с участием тех же рецепторов нейротрансмиттеров, несмотря на широко различимые мозговые структуры птиц и млекопитающих.