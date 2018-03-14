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Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение

Согласно исследованию, проведенному под руководством ученых Университета МакГилла, более умные по сравнению с другими дикие птицы имеют разные уровни рецептора нейротрансмиттера, связанного с интеллектом у людей. Выводы могли бы дать представление об эволюционных механизмах, влияющих на познавательные способности у ряда животных.

Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение


Исследование, опубликованное в Science Advances, было проведено биологами МакГилла
Жаном-Николасом Аудетом (Jean-Nicolas Audet) и Луи Лефевром (Louis Lefebvre) в сотрудничестве с исследователями из университетов Герцога и Гарварда.

Исследователи поймали снегирей и черных грачей возле исследовательского института МакГилла на Барбадосе. В неволе навыки решения проблем двух видов значительно отличались в лабораторных тестах. Большинство снегирей быстро выяснила, например, как снять крышку с кувшина, в отличие от грачей. Результаты экспериментов соответствовали различиям в инновативности птиц в дикой природе - черта, которая может помочь животным выжить в изменяющихся условиях.

Затем исследователи сравнили экспрессию всех генов в шести частях мозга двух видов птиц с использованием современных молекулярных методов, включая секвенирование следующего поколения. Особенно выделялось семейство генов: рецепторы нейротрансмиттеров глутамата, расположенные в части мозга птицы, соответствующей префронтальной коре головного мозга человека. Известно, что рецепторы глутамата участвуют во множестве когнитивных признаков у людей и других млекопитающих. В частности, рецептор, известный как GRIN2B при активности у трансгенных мышей, делает их лучшими учениками. Исследователи обнаружили, что уровни этого рецептора были выше в барбадосском снегире, чем в граче.

Возможно, что млекопитающие, в том числе люди, и птицы, подобные барбадосскому снегирю, используют сходные механизмы для когнитивных действий. Если результаты ученых подтвердятся в будущих исследованиях, это будет уникальная демонстрация конвергентной эволюции интеллекта с участием тех же рецепторов нейротрансмиттеров, несмотря на широко различимые мозговые структуры птиц и млекопитающих.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 23:22
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