Шторм Юпитера Большое красное пятно умирает, меняя свой цвет с красного на оранжевый

Ученые до сих пор не знают, почему шторм Юпитера Большое Красное пятно длился так долго. Впервые он был обнаружен в 1665 году, но, вероятно, предшествует наблюдениям астрономов.Согласно некоторым научным моделям, гигантский шторм должен был выдохнуться через несколько десятилетий. Хотя он еще не растворился, его диаметр начал сокращался: когда-то гигантский шторм Юпитера мог вместить в себя две-три Земли, но, согласно измерениям, проведенным в апреле прошлого года, он уже настолько сжат, что стал равен практически размеру нашей планеты. Для справки, диаметр Земли составляет около 12000 км, в то время как диаметр Великого красного пятна в настоящее время составляет около 15 000 км в ширину.Однако эксперт NASA Элизабет Зубрицки сообщила, что шторм начал расти ввысь и поменял свой цвет. Что касается изменения от красного до оранжевого, ученые предположили, что химические вещества, создающие красноватый цвет, тоже поднялись выше, в результате чего они оказались выше в атмосфере и стали подвергаться воздействию большего количества УФ-излучения, из-за чего стали темнее.Большое красное пятно может меняться, но похоже, что слишком рано прогнозировать его кончину. Возможно, будущие поколения увидят день, когда буря закончится.