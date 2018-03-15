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Шторм Юпитера Большое красное пятно умирает, меняя свой цвет с красного на оранжевый

Юпитер имеет Большое красное пятно, ураган, подобный шторму, размером больше Земли, вращающемуся на поверхности газового гиганта. Ученые заявили, что вековая буря Юпитера умирает - она определенно сокращается по размеру, и даже меняет цвет с красного до оранжевого. Одно странное развитие: пятно становится все выше.

Шторм Юпитера Большое красное пятно умирает, меняя свой цвет с красного на оранжевый


Ученые до сих пор не знают, почему шторм Юпитера Большое Красное пятно длился так долго. Впервые он был обнаружен в 1665 году, но, вероятно, предшествует наблюдениям астрономов.

Согласно некоторым научным моделям, гигантский шторм должен был выдохнуться через несколько десятилетий. Хотя он еще не растворился, его диаметр начал сокращался: когда-то гигантский шторм Юпитера мог вместить в себя две-три Земли, но, согласно измерениям, проведенным в апреле прошлого года, он уже настолько сжат, что стал равен практически размеру нашей планеты. Для справки, диаметр Земли составляет около 12000 км, в то время как диаметр Великого красного пятна в настоящее время составляет около 15 000 км в ширину.

Однако эксперт NASA Элизабет Зубрицки сообщила, что шторм начал расти ввысь и поменял свой цвет. Что касается изменения от красного до оранжевого, ученые предположили, что химические вещества, создающие красноватый цвет, тоже поднялись выше, в результате чего они оказались выше в атмосфере и стали подвергаться воздействию большего количества УФ-излучения, из-за чего стали темнее.

Большое красное пятно может меняться, но похоже, что слишком рано прогнозировать его кончину. Возможно, будущие поколения увидят день, когда буря закончится.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 00:30
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