Шторм Юпитера Большое красное пятно умирает, меняя свой цвет с красного на оранжевый
Юпитер имеет Большое красное пятно, ураган, подобный шторму, размером больше Земли, вращающемуся на поверхности газового гиганта. Ученые заявили, что вековая буря Юпитера умирает - она определенно сокращается по размеру, и даже меняет цвет с красного до оранжевого. Одно странное развитие: пятно становится все выше.
Ученые до сих пор не знают, почему шторм Юпитера Большое Красное пятно длился так долго. Впервые он был обнаружен в 1665 году, но, вероятно, предшествует наблюдениям астрономов.
Согласно некоторым научным моделям, гигантский шторм должен был выдохнуться через несколько десятилетий. Хотя он еще не растворился, его диаметр начал сокращался: когда-то гигантский шторм Юпитера мог вместить в себя две-три Земли, но, согласно измерениям, проведенным в апреле прошлого года, он уже настолько сжат, что стал равен практически размеру нашей планеты. Для справки, диаметр Земли составляет около 12000 км, в то время как диаметр Великого красного пятна в настоящее время составляет около 15 000 км в ширину.
Однако эксперт NASA Элизабет Зубрицки сообщила, что шторм начал расти ввысь и поменял свой цвет. Что касается изменения от красного до оранжевого, ученые предположили, что химические вещества, создающие красноватый цвет, тоже поднялись выше, в результате чего они оказались выше в атмосфере и стали подвергаться воздействию большего количества УФ-излучения, из-за чего стали темнее.
Большое красное пятно может меняться, но похоже, что слишком рано прогнозировать его кончину. Возможно, будущие поколения увидят день, когда буря закончится.
Ученые до сих пор не знают, почему шторм Юпитера Большое Красное пятно длился так долго. Впервые он был обнаружен в 1665 году, но, вероятно, предшествует наблюдениям астрономов.
Согласно некоторым научным моделям, гигантский шторм должен был выдохнуться через несколько десятилетий. Хотя он еще не растворился, его диаметр начал сокращался: когда-то гигантский шторм Юпитера мог вместить в себя две-три Земли, но, согласно измерениям, проведенным в апреле прошлого года, он уже настолько сжат, что стал равен практически размеру нашей планеты. Для справки, диаметр Земли составляет около 12000 км, в то время как диаметр Великого красного пятна в настоящее время составляет около 15 000 км в ширину.
Однако эксперт NASA Элизабет Зубрицки сообщила, что шторм начал расти ввысь и поменял свой цвет. Что касается изменения от красного до оранжевого, ученые предположили, что химические вещества, создающие красноватый цвет, тоже поднялись выше, в результате чего они оказались выше в атмосфере и стали подвергаться воздействию большего количества УФ-излучения, из-за чего стали темнее.
Большое красное пятно может меняться, но похоже, что слишком рано прогнозировать его кончину. Возможно, будущие поколения увидят день, когда буря закончится.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 00:30