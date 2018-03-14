Машинное обучение ускоряет процесс лечения инфекционных болезней

Недавнее использование машинного интеллекта в медицине определило более точные причины инфекционных болезней у пациентов. В Journal of Critical Care сообщили, что исследование ученых машинной диагностики дает более конкретные результаты и способствует скорейшему выявлению причины. Был совершен статистический анализ, который сравнили с данными машинного обучения. Показатели указывают, что искусственный интеллект можно использовать для целей выявления факторов риска заболевания.Ученый и руководитель эксперимента Владимир Зельман заявил, что проделанная работа радует. Основной целью является найти решение, которое поможет устранить развитие бактерий в больницах и попадание в нервную систему пациента. Данные собирались на протяжении 7 лет институтом нейрохирургии. Эксперты отслеживали состояние 2200 пациентов. Больные перенесли операцию на головном мозге, у 215 появились осложнения - инфекционные заболевания.Данные заболевания вызваны микроорганизмами имеющими иммунитет к антибиотикам. Зачастую такого рода осложнения приводят к инвалидности или чего хуже летальному исходу.