Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии

Преступника не удалось взять живым, так что его тайна похоронена в могиле. Архивы сохранили информацию о человеке, родившемся в Калифорнии. Его мать имела итальянские корни, хотя была американкой, и вышла замуж за филиппинца. В детстве мальчик отличался умом и способностями к знаниям, так что после окончания школы быстро поступил в университет, где превратился в особу нетрадиционной ориентации. Затем в 80-х годах глава дома был уличен в финансовых махинациях, работая на бирже маклером, а дальше он просто сбежал, бросив семью на произвол судьбы. После конфискации всех ценных вещей, юноша не мог оплачивать учебу, а также уже привык к роскоши и дорогим подаркам. Мать, узнав о сексуальных предпочтениях отпрыска, с проклятиями выгнала его из дома, так что ему пришло уехать к своему возлюбленному в Сан-Франциско. Молодой человек начинает заниматься проституцией и среди клиентов имел много богатых людей вместе с политиками. Благодаря пылкой натуре и миловидной внешности Эндрю всегда удавалось находить новых любовников, а также его стали приглашать в высшее общество.Там он познакомился с кутюрье, не скрывающим своих предпочтений, после чего был даже замечен с ним в театральной ложе. Через десять лет беззаботная жизнь героя нашей истории закончилась, потому что в конце 90-х годов он получил душевную травму после ссоры с партнером и стал увлекаться наркотиками. Тогда полиция обратила внимание, что злоумышленник занимается их реализацией, но истина была намного жестче. Один недоброжелатель сказал мужчине, что у него СПИД, хотя тот любил только нюхать кокаин. После такой новости человек полностью изменил свой внутренний мир и сообщил друзьям на прощальном ужине о своем отъезде в Миннеаполис, чтобы решить свои дела. Через несколько дней заголовки газет пестрели сообщениями о смерти двух известных лиц нетрадиционной ориентации. Убийца после приезда навестил архитектора Дэвида Мэдсона, после чего пришел на званый ужин, где находился еще один бывший возлюбленный Джеффри Трейл. Никто не знает, что случилось на самом деле, но миллионер и владелец дома были найдены с пулями в головах.Следователи быстро установили личность преступника и разместили портреты Эндрю Кьюненена во всех местах, но ему удавалось уходить от погони благодаря умению менять свой внешний вид. Мужчина прекрасно понимал, что его скоро поймают, однако решил завершить свою миссию и уничтожить всех партнеров, ставших виновниками его недуга, после чего добраться до Джанни Версаче. Новой жертвой стал чикагский строитель в возрасте 72 лет, который перед кончиной был подвержен жестоким истязаниям. Затем маньяк забрал его машину и уехал в другой штат, но по дороге услышал, что она уже находится в розыске. Осознав, что может попасться в руки полиции, американец решил свернуть в сторону сельского кладбища, где столкнулся с добродушным смотрителем Уильмом Ризом, предложившим гостю помощь. Вот только убийца хладнокровно застрелил этого человека из-за грузовика, после чего снова ускользнул от преследования. Он появился в Майами- Бич, где жил знаменитый модельер, после чего долго выслеживал его возле виллы.В 1997 году Версаче ждал своего любовника и вышел из дома за газетами, после чего получил два выстрела в лицо. Антоницо Домико стал свидетелем события, но преступнику удалось сбежать до приезда сотрудников органов. Город элиты был потрясен событием, а отряды полиции перекрыли все улицы, чтобы проверить все здания. В посмертной записке Эндрю были слова, посвященные самому известному гею планеты. Он должен исчезнуть с лица земли за свои наклонности, несущие людям опасный недуг. Вот только вскрытие не обнаружило у преступника его следов, после чего некоторые СМИ стали сомневаться в вердикте ФБР и органов. Тогда возникла версия, что в этом деле замешана мафия, а тело виновника гибели знаменитости просто подброшено, чтобы замести все следы. Тогда американцы прекрасно знали о грандиозном скандале, связанным с преступными группировками и модными домами, отмывающими их доходы. В их числе был модельер, отрицавший свою причастность к такой информации, а реальных улик у следователей не было.Если копнуть немного глубже, можно заметить, что он занимался творчеством, но сама фирма имела множество отделений в разных странах мира. Перед трагическими событиями Версаче присутствовал на открытии московского Дома, но коммерческими вопросами занимались его родственники. После того, как на рынке стали появляться подделки бренда, он решил прибегнуть к услугам частного сыска и поручил разобраться в ситуации. Возможно, настоящие убийцы поняли, что этот человек слишком много знает и должен быть уничтожен, а пешкой стал гей, получивший ложное сообщение о мнимой болезни. Никто не знает точных причин убийств иных людей, так что пока единственная версия о маньяке остается основным доказательством, пока не будет опровергнута.