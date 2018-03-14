Лариса Гузеева удивила публикацией дочери

Лариса Гузеева в своём аекаунте обнародовала новую публикацию. На данном фото Ольга Бухарова с интересным мейкапом позирует со своей подругой на вечеринке Эвклида Кюрдзюдиса. Снимок за сутки собрал более 17 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 восхитительных комментариев от многочисленных фанатов знаменитой ведущей.Фолловеры Гузеевой восхитились красотой её дочки. Многие поклонники отметили сходство между матерью и дочерью. Другие сказали, что Ольга похожа на известную голливудскую актрису.