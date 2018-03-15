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Светлана Бондарчук в красном купальнике покорила поклонников идеальной фигурой

Модель опубликовала в Instagram фото, сделанное на отдыхе в Азербайджане. Светлана Бондарчук в красном купальнике покорила поклонников идеальной фигурой и получила много лестных комплиментов в свой адрес.

Она позировала возле бассейна, подчеркнув стройную талию и прекрасные формы бюста в декольте, а также порадовала подписчиков стройным телом. Они сразу отметили, что Светлана Бондарчук после развода кардинально изменилась и стала огненной красавицей. Некоторые лица упоминают о новом романе светской львицы, встречающейся с 37-летним Сергеем Табуновым, но сама она не комментирует возникшие слухи.

Светлана Бондарчук в красном купальнике покорила поклонников идеальной фигурой


Пользователи сетей позитивно оценили внешний вид 49-летней модели, не уступающей своими формами Яне Рудковской. Ведущая тоже показывала фанатам снимок в пляжном наряде алого цвета, продемонстрировав изящную фигуру на лежаке.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:10
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