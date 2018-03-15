В Мексике свидетели события запечатлели на видео мерцающий НЛО

Инцидент произошел днем, когда люди находились возле своего дома, но перед этими событиями внеземные гости уже успели посмотреть окрестности утром. Многие мексиканцы замечали странное свечение в воздухе, а потом НЛО решил показать себя во всей красе. Он охотно позировал перед камерами удивленных горожан, решив немного зависнуть в небе.Затем объект прервал свой отдых и стал сильно мерцать, а дальше внезапно исчез на глазах у людей. Эксперты отметили, что впервые столкнулись с таким поведением гуманоидов, не желающих прятаться от землян, после чего решили продолжить свои наблюдения за этой частью страны.