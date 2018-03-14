Учёные советуют для быстрого выздоровления отказаться от пижам и халатов

Учёные дали название привычке носить халаты и пижамы во время болезни - "пижамный паралич". В частности, увидеть большое разнообразие такой одежды можно в больнице. Специалисты обнаружили, что длительное ношение халатов и пижам замедляет процесс выздоровления. Такая одежда заставляет человека сильнее ощущать собственное нездоровье.Учёные рекомендуют носить во время лечения в больнице повседневную одежду. Этот метод позволит больным быстрее настроиться на выздоровление и поднимет их дух. Согласно исследованиям, 10 дней проведённые в больнице приравниваются к 10 годам. За данный период мышцы теряют 10% силы, а также происходит снижение аэробной выносливости на 12%.