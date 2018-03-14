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Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни подделал много находок

Археолог Джеймс Мелларт прославился благодаря своим открытиям на территории Турции, где он обнаружил древние поселения эпохи неолита. Однако он во время своей жизни подделал много находок, о чем красноречиво говорят научные работы Эберхарда Цанггера.

Перед смертью он сам попросил коллег разобрать архивы и показать их людям, но после исследования наскальных надписей и фресок были сделаны выводы, что они являются фальшивками. Специалист изучал территорию и собирал важную информацию, чтобы потом показать реальную историческую картину.

Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни подделал много находок


Таким методом пользуются многие историки, но они ищут доказательства, подтверждающие или опровергающие выдвинутые теории. Мелларт вместо этого просто занимался подделкой артефактов и лично писал надписи, чтобы подтвердить свои открытия. Сейчас сложно выяснить, какие экспонаты являются настоящими, но сам мужчина был авантюристом, помогающим контрабандистам вывозить из страны ценности в 60-х годах. После скандала турки запретили ему проводить раскопки.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:50
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