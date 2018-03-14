Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни подделал много находок

Перед смертью он сам попросил коллег разобрать архивы и показать их людям, но после исследования наскальных надписей и фресок были сделаны выводы, что они являются фальшивками. Специалист изучал территорию и собирал важную информацию, чтобы потом показать реальную историческую картину.Таким методом пользуются многие историки, но они ищут доказательства, подтверждающие или опровергающие выдвинутые теории. Мелларт вместо этого просто занимался подделкой артефактов и лично писал надписи, чтобы подтвердить свои открытия. Сейчас сложно выяснить, какие экспонаты являются настоящими, но сам мужчина был авантюристом, помогающим контрабандистам вывозить из страны ценности в 60-х годах. После скандала турки запретили ему проводить раскопки.