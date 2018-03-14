Японские ученые нашли самый большой денежный клад 15 века
Японские ученые во время раскопок на территории города Хасуда нашли сосуд 15 века, где находился самый большой денежный клад. До сих пор им не попадались аналогичные ценности, прекрасно сохранившиеся в земле.
Они уверены, что владелец пытался спрятать свои сокровища в надежном месте, а потому глиняный предмет был не поврежден временем. Тогда в этом уголке страны была война, и японцу не хотелось отдавать свои сбережения врагам.
Эксперты обратили внимание, что 260 монет были связаны друг с другом веревкой, чтобы не потеряться во время сохранения. Также они изготовлены из меди и будут отправлены в лабораторию для дальнейших исследований.
Они уверены, что владелец пытался спрятать свои сокровища в надежном месте, а потому глиняный предмет был не поврежден временем. Тогда в этом уголке страны была война, и японцу не хотелось отдавать свои сбережения врагам.
Эксперты обратили внимание, что 260 монет были связаны друг с другом веревкой, чтобы не потеряться во время сохранения. Также они изготовлены из меди и будут отправлены в лабораторию для дальнейших исследований.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40