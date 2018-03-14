Японские ученые нашли самый большой денежный клад 15 века

Они уверены, что владелец пытался спрятать свои сокровища в надежном месте, а потому глиняный предмет был не поврежден временем. Тогда в этом уголке страны была война, и японцу не хотелось отдавать свои сбережения врагам.Эксперты обратили внимание, что 260 монет были связаны друг с другом веревкой, чтобы не потеряться во время сохранения. Также они изготовлены из меди и будут отправлены в лабораторию для дальнейших исследований.