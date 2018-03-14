Действующий глава NASA Роберт Лайтфут уходит в отставку
Действующий глава NASA Роберт Лайтфут, который возглавлял агентство с января 2017 года, объявил сегодня, что 30 апреля он официально уходит в отставку. Этот шаг оказывает давление на администрацию президента Дональда Трампа и сенат, чтобы обеспечить долгосрочное лидерство для агентства.
В сентябре прошлого года Белый дом назначил представителя Джима Бриденстайна руководителем NASA. Номинация Бриденстана была выдвинута комитетом, контролирующим агентство, но застопорилась в Сенате из-за оппозиции демократов и, особенно, двух сенаторов из Флориды, Билла Нельсона и Марко Рубио. Оба считают, что агентство должен возглавить профессионал по исследованиям космоса.
Противодействие Рубио и отсутствие сенатора Джона Маккейна, который проходит лечение от рака, означает, что у Сената не хватает необходимых 50 голосов для подтверждения Бриденстина. Демократы Сената категорически возражают против его выдвижения, ссылаясь на замечания, которые он сделал в прошлом, выражая скептицизм в отношении вклада человека в изменение климата.
Лайтфут является самым продолжительным действующим главой агентства. Он руководил NASA по исследованиям на Луне, следуя руководству администрации США. Его выход на пенсию является неожиданностью и должен заставить администрацию действовать, особенно потому, что NASA не хватает заместителя администратора, чтобы взять на себя ответственность за Лайтфута, говорит Джон Логсдон, основатель Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия.
В сентябре прошлого года Белый дом назначил представителя Джима Бриденстайна руководителем NASA. Номинация Бриденстана была выдвинута комитетом, контролирующим агентство, но застопорилась в Сенате из-за оппозиции демократов и, особенно, двух сенаторов из Флориды, Билла Нельсона и Марко Рубио. Оба считают, что агентство должен возглавить профессионал по исследованиям космоса.
Противодействие Рубио и отсутствие сенатора Джона Маккейна, который проходит лечение от рака, означает, что у Сената не хватает необходимых 50 голосов для подтверждения Бриденстина. Демократы Сената категорически возражают против его выдвижения, ссылаясь на замечания, которые он сделал в прошлом, выражая скептицизм в отношении вклада человека в изменение климата.
Лайтфут является самым продолжительным действующим главой агентства. Он руководил NASA по исследованиям на Луне, следуя руководству администрации США. Его выход на пенсию является неожиданностью и должен заставить администрацию действовать, особенно потому, что NASA не хватает заместителя администратора, чтобы взять на себя ответственность за Лайтфута, говорит Джон Логсдон, основатель Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия.