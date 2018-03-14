Действующий глава NASA Роберт Лайтфут уходит в отставку

В сентябре прошлого года Белый дом назначил представителя Джима Бриденстайна руководителем NASA. Номинация Бриденстана была выдвинута комитетом, контролирующим агентство, но застопорилась в Сенате из-за оппозиции демократов и, особенно, двух сенаторов из Флориды, Билла Нельсона и Марко Рубио. Оба считают, что агентство должен возглавить профессионал по исследованиям космоса.Противодействие Рубио и отсутствие сенатора Джона Маккейна, который проходит лечение от рака, означает, что у Сената не хватает необходимых 50 голосов для подтверждения Бриденстина. Демократы Сената категорически возражают против его выдвижения, ссылаясь на замечания, которые он сделал в прошлом, выражая скептицизм в отношении вклада человека в изменение климата.Лайтфут является самым продолжительным действующим главой агентства. Он руководил NASA по исследованиям на Луне, следуя руководству администрации США. Его выход на пенсию является неожиданностью и должен заставить администрацию действовать, особенно потому, что NASA не хватает заместителя администратора, чтобы взять на себя ответственность за Лайтфута, говорит Джон Логсдон, основатель Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия.