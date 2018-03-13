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Ученый создал «инопланетную» музыку для разгадки тайн мозга

Исследователь Винсент Чунг создал «инопланетную» музыку из «случайно сгенерированных комбинаций триплетов, которые были объединены в палиндроме», специально предназначенную для активации части мозга в правом полушарии, которая является зеркалом к области «Брока» - часть мозга в левом полушарии, занимающейся обработкой правил языка.

Ученый создал «инопланетную» музыку для разгадки тайн мозга


Гипотеза заключалась в том, что мозг имеет одну область для обработки языка и аналогичную область на другой стороне для обработки музыки.

Изоляция этой области из зеркала в правом полушарии оказалась довольно загадочной, но «инопланетная» музыка Чунга, похоже, сделала трюк. В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, Чунг объясняет, как он использовал МРТ-сканирование музыкантов, и обнаружил, что признание зависимостей в музыке действительно достигается зеркальной областью до области Броки, а также зонами памяти мозга и частью мозга, называемой нижней лобной извилиной.

Теперь, возможно, он может использовать свои методы исследования, чтобы понять, почему поп-музыканты используют одни и те же четыре аккорда.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:23
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