Колонизация Марса позволит американцам добывать редкий металл рений в недрах планеты
В последнее время американцы желают быстрее колонизировать Марс, отправляя туда свои станции, а также не обращают внимания на огромные расходы, связанные с комическими программами. В реальности такие проекты позволят им добывать редкий металл рений в недрах планеты, а все остальные исследования стали только частью будущего преимущества перед конкурирующими странами.
Они уже успешно осуществили ряд программ, после чего отправили сюда “Кьюриосити”, который имел химические анализаторы, способные обнаружить следы внеземных цивилизаций и их технологий. Вот только аппарат после недолгой работы лишился “зрения” и устроил своим создателям настоящий информационный шок. На Землю стали приходить фото, доказывающие реальность существования жизни на небесном теле в древности. После первых сюрпризов в 2017 году Чарльз Болден поразил общественность заявлением, касающимся 10000 внеземных цивилизаций, обративших внимание на нашу планету. Глава NASA подчеркнул, что пришельцы готовятся к захвату новых территорий и придут к людям в 2025 году. После этого выступления человека быстро вывели из зала коллеги, отправив его на лечение в клинику. Затем агентство срочно опровергло слова чиновника, сославшись на отсутствие доказательств.
Однако бывший астронавт находился в здравом уме, произнося свою речь, а потому многие исследователи даже не сомневались, что марсоход передал властям уникальные данные, что также касается залежей ценных ископаемых. Они ценятся выше золота, да и разработка месторождений в космических условиях потребует огромных затрат, но игра стоит свеч, если это касается 75-го элемента таблицы Менделеева. Серебристый металл напоминает своими характеристиками вольфрам и молибден, имея большую плотность и тугоплавкость. Рений стал главным элементом космической отрасли и электроники, а также сюда вошло авиастроение. Он может увеличить службу реактивных двигателей в восемь раз, а также килограмм ценного сырья стоит 3000 долларов. Сейчас на планете добывается только 50000 тонн металла ежегодно, а мировые запасы слишком малы, чтобы удовлетворить потребности людей. Кроме того, он не встречается в чистом виде, а потому нужно вкладывать средства, чтобы переработать базовые материалы.
Красная планета имеет огромные запасы ценного ископаемого, а также добыча его в таких условиях намного проще. Сейчас кроме американцев и жителей Чили только россияне имеют этот металл. Они не ждут, пока иностранные партнеры будут искать его следы на космических объектах, а пытаются запустить производство на курильском острове Итуруп. Рений находится в недрах вулкана Кудрявый, а ученые разработали способ, позволяющий получить его из газов, просачивающихся через трещины, пока древний исполин находится в спокойном состоянии. Агрегат позволит им попасть в емкость, имеющую сорбент, а элемент оседает на смоле. Затем концентрат с 20% содержанием ценного вещества можно будет забирать на предприятия. Теоретически технология продумана идеально и способна показать эффективность на практике, вот только 20 лет дело не двигается с мертвой точки.
Они уже успешно осуществили ряд программ, после чего отправили сюда “Кьюриосити”, который имел химические анализаторы, способные обнаружить следы внеземных цивилизаций и их технологий. Вот только аппарат после недолгой работы лишился “зрения” и устроил своим создателям настоящий информационный шок. На Землю стали приходить фото, доказывающие реальность существования жизни на небесном теле в древности. После первых сюрпризов в 2017 году Чарльз Болден поразил общественность заявлением, касающимся 10000 внеземных цивилизаций, обративших внимание на нашу планету. Глава NASA подчеркнул, что пришельцы готовятся к захвату новых территорий и придут к людям в 2025 году. После этого выступления человека быстро вывели из зала коллеги, отправив его на лечение в клинику. Затем агентство срочно опровергло слова чиновника, сославшись на отсутствие доказательств.
Однако бывший астронавт находился в здравом уме, произнося свою речь, а потому многие исследователи даже не сомневались, что марсоход передал властям уникальные данные, что также касается залежей ценных ископаемых. Они ценятся выше золота, да и разработка месторождений в космических условиях потребует огромных затрат, но игра стоит свеч, если это касается 75-го элемента таблицы Менделеева. Серебристый металл напоминает своими характеристиками вольфрам и молибден, имея большую плотность и тугоплавкость. Рений стал главным элементом космической отрасли и электроники, а также сюда вошло авиастроение. Он может увеличить службу реактивных двигателей в восемь раз, а также килограмм ценного сырья стоит 3000 долларов. Сейчас на планете добывается только 50000 тонн металла ежегодно, а мировые запасы слишком малы, чтобы удовлетворить потребности людей. Кроме того, он не встречается в чистом виде, а потому нужно вкладывать средства, чтобы переработать базовые материалы.
Красная планета имеет огромные запасы ценного ископаемого, а также добыча его в таких условиях намного проще. Сейчас кроме американцев и жителей Чили только россияне имеют этот металл. Они не ждут, пока иностранные партнеры будут искать его следы на космических объектах, а пытаются запустить производство на курильском острове Итуруп. Рений находится в недрах вулкана Кудрявый, а ученые разработали способ, позволяющий получить его из газов, просачивающихся через трещины, пока древний исполин находится в спокойном состоянии. Агрегат позволит им попасть в емкость, имеющую сорбент, а элемент оседает на смоле. Затем концентрат с 20% содержанием ценного вещества можно будет забирать на предприятия. Теоретически технология продумана идеально и способна показать эффективность на практике, вот только 20 лет дело не двигается с мертвой точки.