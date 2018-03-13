Егор Холявин в шоке от диагноза бесплодие

Ради мечты обрести идеальную внешность Егор Холявин 13 раз ложился под нож пластического хирурга, что не могло не оставить отпечаток на состоянии его здоровья.Если ранее мы писали о возможном бесплодии Холявина как о слухах, то теперь об этом заговорил сам бывший домовец.По «приговору» врачей, Егору предстоит трехмесячное лечение, после чего станет ясно насколько серьезны предположения медиков.Холявин отчаянно стремится обрести подтянутое тело, но его сила воли то и дело подводит молодого человека. После многомесячных стараний врачей Егор расслабился и быстро набрал 25 кг лишнего веса.Теперь экс-участник телестройки решил серьезно заняться своим телом, но не посредством «перекройки», а при помощи фитнес-тренера, который не менее самого Егора заинтересован в конечном результате.