Ольга Серябкина рассказала, что влюбляется всегда только осенью

"У кого из вас классика жанра - весна? А может, это вообще неважно? И кто не в паре - вы уже готовы к этой важной встрече со своей любовью?", - обратилась к подписчикам Серябкина, призывая немного побеседовать в комментариях.

Являясь активным пользователем социальных сетей, Ольга часто выкладывает не только красочные фотографии и видео, но и откровенно рассказывает о своей личной жизни, обсуждает важные вопросы.Поднимая тему влюблённости, 32-летняя артистка подчеркнула, что для неё совершенно не играет никакой роли внешность человека, к которому начинает испытывать столь высокие чувства. По её словам, тут вступает в силу энергетическая форма, и это объяснить довольно сложно.Также Ольга добавила, что осень является тем самым сезоном, когда она влюбляется, хотя чаще всего у людей это происходит весной: природа оживает, настроение улучшается и хочется чего-то особенного после долгой и невесёлой зимы.Фолловеры с удовольствием принялись рассуждать на тему любви, рассказывая, как это у них происходит. Всего было оставлено почти тысяча комментариев.