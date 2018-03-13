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Ольга Серябкина рассказала, что влюбляется всегда только осенью

Участница популярной группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о своей влюблённости и о том, каким образом находит того самого мужчину.

Являясь активным пользователем социальных сетей, Ольга часто выкладывает не только красочные фотографии и видео, но и откровенно рассказывает о своей личной жизни, обсуждает важные вопросы.

Ольга Серябкина рассказала, что влюбляется всегда только осенью

Поднимая тему влюблённости, 32-летняя артистка подчеркнула, что для неё совершенно не играет никакой роли внешность человека, к которому начинает испытывать столь высокие чувства. По её словам, тут вступает в силу энергетическая форма, и это объяснить довольно сложно.

Также Ольга добавила, что осень является тем самым сезоном, когда она влюбляется, хотя чаще всего у людей это происходит весной: природа оживает, настроение улучшается и хочется чего-то особенного после долгой и невесёлой зимы.

"У кого из вас классика жанра - весна? А может, это вообще неважно? И кто не в паре - вы уже готовы к этой важной встрече со своей любовью?", - обратилась к подписчикам Серябкина, призывая немного побеседовать в комментариях.

Фолловеры с удовольствием принялись рассуждать на тему любви, рассказывая, как это у них происходит. Всего было оставлено почти тысяча комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:11
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