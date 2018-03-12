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NASA и Google разработали алгоритмы поиска экзопланет по данным Kepler для всех желающих

NASA и Google работают вместе, чтобы выявить новые потенциальные планеты в огромных объемах данных с телескопа Kepler. А недавно они объявили, что как данные Kepler, так и высокотехнологичный алгоритм Google доступны для всех, кто их использует. NASA также выпустили некоторые основные инструкции о том, как найти свои собственные планеты.

NASA и Google разработали алгоритмы поиска экзопланет по данным Kepler для всех желающих


Основным методом, используемым NASA для определения потенциальных планет, является обнаружение «транзитов», которые являются провалами яркости звезды, вызванные чем-то проходящим перед ним. Транзиты могут быть вызваны рядом различных вещей (включая другие звезды), но самые интересные из них вызваны орбитальными экзопланетами. Выбор планет из других источников транзита является проблемой, однако, когда ученые обнаруживают транзит, им приходится вручную смотреть на данные, чтобы выяснить, является ли это реальной планетой. Если бы они сделали это с каждым транзитом, у них не хватило бы времени для проверки. Вместо этого ученые автоматически отсеивали все данные, которые не отвечают определенному соотношению сигнал/шум.

Однако это не идеальное решение. Согласно заявлению Google: «Существует мучительный стимул: возможно, что некоторые потенциально пригодные для жизни планеты, такие как Земля, которые относительно малы и расположены вокруг относительно тусклых звезд, могут прятаться чуть ниже традиционного порога обнаружения. Таким образом, в данных Kepler могут быть скрыты потенциально обитаемые планеты»

Дабы самостоятельно отслеживать данные миссии Kepler можно скачать программу нейронной сети Google, AstroNet и данные Kepler от Github. Также можно прочитать сообщение в блоге развития Google для обзора того, как все это работает.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:20
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