Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых

Мужчина родился в семье швейцарца и австрийки, а дальше он, будучи взрослым человеком, переехал в Грецию из-за своего недуга. В 1921 году человек стал жертвой энцефалита во время эпидемии редкой инфекции, после чего погрузился в такое состояние на год. Медики постоянно наблюдали за пациентом, пришедшим в сознание, а дальше посоветовали ему уехать из Женевы в места с благоприятным климатом. Он раньше был школьным учителем, так что после приезда в Афины стал учить студентов немецкому языку. Через некоторое время человек решил вернуться домой и передал своему лучшему ученику Георгиосу Папахацису рукописи, попросив перевести их на греческий язык. Невольный путешественник во времени скончался от туберкулеза по пути в Цюрих, но с этого момента начинается история, связанная с его предсказаниями. Они начинаются с 21 века и заканчиваются вышеуказанным годом, но сам автор при жизни был скромным и острожным работником, учитывающим все детали. Также он приехал в страну под другим именем, будучи участником войны.Ученик неоднократно бывал на его родине, чтобы разыскать близких людей наставника, после чего выяснил, что швейцарец после выхода из комы записал рассказ ученого Андреаса Нортэма, жившего в далеком будущем. Тогда грек и другие лингвисты стали заниматься переводами загадочного послания, а также опубликовали “Долину Роз”, где были описаны откровения автора дневника и его собеседника. Книга так и не попала в продажу, потому что неизвестные лица уничтожили весь тираж, но работа над текстами продолжалась. Война и диктатура черных полковников задержали перевод на длительное время, после чего оригинал тоже бесследно исчез. Тогда в дом нашего героя истории зашли военные и забрали с собой подозрительные записи на немецком языке, только не вернули их назад после проверки.К счастью, перевод уже был завершен, так что Георгий смог опубликовать сенсационные материалы только в 70-х годах.До сего времени немецкие книги были запрещены, а издатели ссылались на большие объемы и экономический кризис, после чего отмечали, что они не будут пользоваться популярностью у людей. Потом наступил период диктатуры, требовавшей публиковать только политическую пропаганду. Тираж повторил судьбу предшественника, потому что тоже был выкуплен загадочными читателями, не позволившим пророчествам увидеть свет. Только в 2015 году ученые увидели экземпляр, переданный им Анастасисом Радамантисом, являющегося членом ордена масонов. Он не скрывал, что братья были вынуждены длительное время изучать такие рукописи, после чего решили предать их огласке. Бывший студент тоже не является мистификатором, потому что он работал деканом, после чего стал профессором и главой совета страны после создания философского общества. Раньше человек подвергался преследованиям за попытки открыть труды своего учителя, а также церковь грозила предать его анафеме, но он продолжал работу, несмотря на трудности.Пророчества описывают ситуацию 2018 года, когда страны окажутся на грани войны, но смогут избежать катастрофы, а также в это время между многими из них исчезнут границы. Затем новая банковская система привяжет электронные деньги к энергии вместе с природными ресурсами, на которые отменят частную собственность. К 2030 году люди смогут управлять духовными силами, и смогут с помощью телепатии передавать мысли на расстоянии. После открытия энергетических источников из пространства земные ископаемые перестанут использоваться в производстве, но перед такими событиями в 21 веке начнется строительство городов под землей, будут открыты новые виды ДНК и создано внутреннее светило вместе с атмосферой. Новое правительство будущего будет создано из ученых, а в 23 веке вообще не будет упоминаний о политике. Сейчас многие эксперты сделали выводы, что информация является подлинной и скрывает в себе много открытий, которые тогда не были известны человечеству.Сибирские народы всегда связывали свои пророчества с богами и их посланниками, среди которых был богатырь Довгет, спустившийся с небес в огненном кувшине. Тунгусы прибегали к помощи высших сил во время сражения с племенами жестоких карликов, которые потом были поглощены водами Байкала. В ледниковом периоде на небе произошла битва, и злые демоны потерпели поражение, после чего началась эпоха процветания людей. Однако они возродятся, когда произойдет смена магнитных полюсов, а также до 2035 года население будет страдать от природных катастроф. Землетрясения на Курилах и Филиппинах вызовут мощные цунами, которые обрушатся на Тайвань вместе с Сахалином и японским островом Хоккайдо, а также изменится рельеф Саян и Байкала. После небольшого потепления начнется резкое понижение температуры, негативно отражающейся на европейцах и африканцах. Тогда население земли уменьшится на два миллиарда человек, после чего климат преподнесет новые сюрпризы. Сильная засуха в 2050 году станет причиной голода и увеличит количество пустынь, а также вызовет большую смертность, но через полтора столетия изменившаяся раса начнет долгий период благоденствия.