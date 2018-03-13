Общение с животными – лучшее успокоительное для студентов

Канадское издание Stress and Health опубликовало результаты исследования, проведенного учеными университета Британской Колумбии. По результатам эксперимента выявлено, что общение с четвероногими питомцами намного плодотворнее влияет на психическое состояние пребывающих в стрессе людей. В качестве объектов исследования была набрана группа студентов, переживающих нервозные состояния перед сдачей экзаменов. По словам профессора Эммы Уорд-Гриффин успокоительный эффект от общения с, так называемыми, терапевтическими собаками в разы выше, чем от употребления медикаментов. В настоящее время все большую популярность набирает организация pet-терапии в высших учебных заведениях и школах Канады.Давно известно, что наличие домашнего животного положительно влияет на эмоциональное состояние человека и даже способствует увеличению продолжительности жизни хозяина пушистого друга.