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Общение с животными – лучшее успокоительное для студентов

Игры с питомцами названы лучшим средством по борьбе со стрессом перед сессией.

Общение с животными – лучшее успокоительное для студентов


Канадское издание Stress and Health опубликовало результаты исследования, проведенного учеными университета Британской Колумбии. По результатам эксперимента выявлено, что общение с четвероногими питомцами намного плодотворнее влияет на психическое состояние пребывающих в стрессе людей. В качестве объектов исследования была набрана группа студентов, переживающих нервозные состояния перед сдачей экзаменов. По словам профессора Эммы Уорд-Гриффин успокоительный эффект от общения с, так называемыми, терапевтическими собаками в разы выше, чем от употребления медикаментов. В настоящее время все большую популярность набирает организация pet-терапии в высших учебных заведениях и школах Канады.

Давно известно, что наличие домашнего животного положительно влияет на эмоциональное состояние человека и даже способствует увеличению продолжительности жизни хозяина пушистого друга.
Наука
Добавил: Ирина Чехоренкова Сегодня, 12:10
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