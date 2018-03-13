Официальный оракул ЧМ-2018 кот Ахилл получит паспорт болельщика

Раньше питомцы не получали документов из-за проблем с фото, но этот красавец заслужил такую привилегию. Он безошибочно предсказал результаты четырех матчей кубка конфедерации, так что церемония пройдет в спортивном комитете города.Ахилл зимой сильно поправился, так что придется коту сесть на диету, чтобы сбросить лишний вес, а также заняться бегом на колесе. Еще одним событием станут выборы кошачьего президента. Уже 9 кандидатов готовятся занять такую должность 17 марта, но эрмитажному питомцу пришлось отказаться от него во имя спорта.