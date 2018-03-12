Валентин Гафт тяжело переживает уход из жизни Олега Табакова

Валентин Гафт, являющийся российским актёром, узнав о кончине Олега Табакова, был краток. Гафт много лет дружил с умершим актёром, и поэтому говорить касательно смерти артиста ему было очень тяжело.Валентин Гафт поведал журналистам, что Табаков великий артист, который всегда будет жить в сердцах тех, кто его любит и помнит. После чего актёр сказал, что больше не будет отвечать на вопросы, так как ему крайне тяжело обсуждать горе.Олег Табакова ушёл из жизни после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения. Родственники артиста на протяжении нескольких месяцев не могли принять очень страшное решение. Однако точку в жизни народного артиста поставило осложнение.