Учёные: Влюблённым важно держаться за руки

В ходе исследования учёные пронаблюдали за поведением 22 влюблённых пар, возрастом 23-32 года. Оказалось, что привычка держаться за руки была сформирована не случайно. Таким способом влюблённые люди могут синхронизировать активность своего мозга. В проведённом опыте, пары сидели в разных помещениях. Активность их мозга была низкой, ситуация изменялась тогда, когда влюблённые встречались в одной комнате и брали друг друга за руки.Исследование показало, что прикосновение к партнёру может уменьшить боль. Женщины, испытывавшие лёгкую боль, смогли избавиться от неприятных ощущений после того, как взяли своего возлюбленного за руку.