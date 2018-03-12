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Учёные: Влюблённым важно держаться за руки

Учёные из США и Израиля в ходе совместной работы сделали вывод, что влюблённым важно держаться за руки. Таким простым способом пара может синхронизировать свою мозговую активность и снизить испытываемое чувство боли.

Учёные: Влюблённым важно держаться за руки


В ходе исследования учёные пронаблюдали за поведением 22 влюблённых пар, возрастом 23-32 года. Оказалось, что привычка держаться за руки была сформирована не случайно. Таким способом влюблённые люди могут синхронизировать активность своего мозга. В проведённом опыте, пары сидели в разных помещениях. Активность их мозга была низкой, ситуация изменялась тогда, когда влюблённые встречались в одной комнате и брали друг друга за руки.

Исследование показало, что прикосновение к партнёру может уменьшить боль. Женщины, испытывавшие лёгкую боль, смогли избавиться от неприятных ощущений после того, как взяли своего возлюбленного за руку.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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